Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie von uns erwartet zogen die Emissionen im SSA-Segment in dieser Woche an, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die Orderbücher kleiner als noch in den Vorsommermonaten. Gleichwohl würden sich signifikante Volumina erzielen lassen. So hätten die fünf Emittenten Anleihen mit Laufzeiten von 3, 5, 7, 10 und 15 Jahren und ein beachtliches Emissionsvolumen von insgesamt 9,6 Mrd. EUR platziert. ...

