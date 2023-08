Ein erster Blick auf das Switch-Demo!

20% Nachlass beim Steam-Event-Verkauf!

Die Gravity Game Arise Co., Ltd. (mit Sitz in Tokio, Japan) freut sich ankündigen zu können, dass das herausragend bewertete Retro-JRPG "Alterium Shift", entwickelt von Drattzy Games LLC (mit Sitz in Minnesota, USA), vom 1. -4.September am Stand von Drattzy Games auf der Pax West 2023 in Seattle präsentiert werden wird!

Pax West-Verkauf

20% Nachlass zwischen 1.und 7. September

Bei der 19. jährlichen Pax Home Show können Spieler die gefeierte Frühzugriffs-Build testen. Es wird das erste Mal sein, dass Alterium Shift auf Nintendo Switch gezeigt wird und Spieler praktische Erfahrung damit sammeln können. Drattzy Games vergibt auch einige kostenlose Exemplare des Spiels an Besucher, die Glück haben oder eine Herausforderung bestehen. Informieren Sie sich über die Einzelheiten unbedingt auf den einschlägigen Social-Media-Seiten.

Über die Pax West

Veranstaltung Pax West 2023 Ort Seattle Convention Center

900 Pine Street, Seattle, WA 98101 Datum 1. 4. September 2023 Stand Nr. 3111 Name Drattzy Games (Alterium Shift)

Offizielle Steam-Seite:

https://store.steampowered.com/app/1586990/Alterium_Shift/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=businesswire&utm_campaign=paxwest

Wenn Sie einen Vorgeschmack auf Retro-Spiele bekommen möchten, dann ist Alterium Shift genau das Richtige für Sie. Ein 2.5D-Pixel JRPG-Spiel angefüllt mit klassischen Spieleabrufen und Gameplay.

Erforschen Sie die Beziehungen zwischen den Hauptfiguren und finden Sie heraus, wie ihre jeweiligen Geschichten bei ihrer Suche nach dem großen Rätsel des Chaos in Alteria einander beeinflussen.

Offizieller Trailer

https://youtu.be/UWQgUGNdqhk

Zehntausende haben bereits das Demo gespielt und die Frühzugriffsversion setzt genau da im versetzten Land der dunklen Elfen an, wo die Demo aufhört. Eine wahrhaft ausgedehnte Reise, auf der die Spieler auf neue Städte, Verließe und Rätsel stoßen, die es zu lösen gilt. Eine Konfrontation mit der Umgebung in der Wüste und große, böse Bosse, die bekämpft werden müssen, nachdem man schwierige Rätsel gelöst hat.

Wechseln Sie zwischen den Welten, treffen Sie neue Freunde und verbünden Sie sich mit anderen. Halten Sie im Spiel die Augen nach bestimmten Punkten offen, wo Sie Nutzen daraus ziehen können, mit anderen Figuren zu spielen.

Allgemeine Informationen

Über Gravity Game Arise

Firmenname: GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

Anschrift: 2F, 3-14-4 Hachobori Chuo-ku Tokyo

Gegründet: July 1, 2019

Firmen-Website: https://gravityga.jp/

