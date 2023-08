Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die Landesbanken besonders unter den Verwerfungen an den Immobilienmärkten leiden. Ließen sich mit Immobilienfinanzierungen, vor allem im Gewerbesektor, doch auch in der Niedrigzinsphase noch gute Erträge erzielen. Mit der Übernahme der Berlin Hyp hat die LBBW ihr Immobilien-Geschäft sogar noch kräftig ausgebaut.Bei der Helaba galt die Immobilien-Sparte in den vergangenen Jahren stets als der wichtigste Gewinnbringer. Doch damit ist es angesichts kräftig gestiegener Zinsen und Baukosten nun vorbei. Nach der LBBW (83 Mio. Euro) und der BayernLB (125 Mio. Euro) musste jetzt auch die Helaba ihre Vorsorge für Immobilienrisiken im ersten Halbjahr um 28,2% auf 108 Mio. ...

