Wealth Dragons Group PLC ("Wealth Dragons" oder "das Unternehmen") (VIE: WDG) (ISIN: GB00BGMGZR93)

Handelsergebnis:

Die globalen Märkte sind in diesem Jahr auf einzigartige Umstände gestoßen, die auf die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen weltweit zurückgreifen. Während diesen Momenten bleibt Wealth Dragons unerschütterlich in seinem Vertrauen und Engagement für seine Vision. Die aktuelle Volatilität unseres Aktienkurses spiegelt nach Ansicht des Managements nicht die laufende Leistung und das Potenzial des Unternehmens wider.

Wir glauben, dass die aktuellen Markttrends vorübergehend sind und der Wert und das Potenzial unseres Unternehmens über bloße Zahlen hinausgehen.

Updates zum Unternehmen:

Wiederbelebung von Chancen: Wir freuen uns, den "Portfolio Builder", das herausragende Immobilienschulungssystem von Vincent Wong, wieder einzuführen. Dies ist nicht nur ein Beispiel für unser Engagement im Bildungsbereich, sondern wird auch unsere Einnahmequellen erheblich stärken.

Ein Sprung nach vorn mit "Consultz": Unsere neueste Plattform, die für Q4 2023/Q1 2024 geplant ist, hat ihre Entwicklungsphase erfolgreich abgeschlossen. Während wir mit den Nutzertests beginnen, sind die Planungen für unsere aufregende Pre-Launch-Kampagne im Gange. Unser Ziel ist es, eine Community von herausragenden Expert:innen zu kuratieren. Mit der Genehmigung der APP sowohl durch den Apple App Store als auch durch den Google Play Store sind wir auf dem besten Weg, etwas Außergewöhnliches zu liefern. Bleiben Sie dran für weitere Updates!

Finanzberichte:

In unserem Streben nach Transparenz und Integrität verpflichten wir uns, unseren Jahresabschluss (2021) bis zum 16. Oktober 2023 einzureichen. Wir freuen uns, unseren neuen CFO, Sajit Sahadevan, als Nachfolger von Angus Rose an Bord begrüßen zu dürfen. Sajit kommt mit einem breiten Erfahrungsspektrum zu Wealth Dragons und kombiniert seine Rolle als CFO mit der des Head of Finance bei Alquity Investment Management und als Financial Controller von Thames Power Services. Sein Scharfsinn, seine Erfahrung und sein fundiertes Wissen in den Bereichen Buchhaltung und Finanzen werden für die Gruppe eine große Bereicherung sein, wenn wir wachsen.

Mit seinem Erfahrungsschatz verspricht Sajits Fachwissen von unschätzbarem Wert zu sein und den finanziellen Weg von Wealth Dragons zu neuen Horizonten zu führen.

John Lee Update:

Die bereits erwähnte Untersuchung vom Dezember 2022 ist abgeschlossen. Wir versichern unseren Stakeholdern, dass die Angelegenheit unter größtmöglicher Berücksichtigung der gesetzlichen Protokolle behandelt wird. Während die Angelegenheit behandelt wird, bleibt John Lee als Direktor aufgeführt und seine Arbeitssuspendierung bleibt bestehen. Updates werden im Laufe der Zeit zur Verfügung gestellt.

Über Wealth Dragons

Wealth Dragons ist ein globales Unternehmen im Bereich Finanzbildung und Entrepreneurship-Programme, das Einzelpersonen das Wissen und die Tools zur Verfügung stellt, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Durch sein Produkt- und Dienstleistungsangebot im Bereich Bildung hat das 2009 gegründete Unternehmen Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen, Wohlstand zu erzielen.

Für weitere Informationen zu Investitionsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an: investors@wealthdragons.co.uk

www.weathdragons.com

www.consultz.io

Risikowarnung Haftungsausschluss

Der Wert der Wertpapiere und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Anleger:innen erhalten ihre ursprüngliche Investition möglicherweise nicht zurück. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, und der realisierte Betrag kann geringer sein als die ursprünglich getätigte Investition. Schätzungen zukünftiger Leistungen basieren auf Annahmen, die möglicherweise nicht realisiert werden. Bei Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten, kann ihr Wert aufgrund von Wechselkursschwankungen sinken. Die Marktbedingungen können sich auf die Liquidität und Volatilität der Wertpapiere auswirken, und dementsprechend kann es für eine:n Anleger:in schwierig sein, ihre/seine Investition zu realisieren.

Contacts:

Für Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vincent Wong, CEO, Wealth Dragons.

+44 (0)1908 032 432

info@wealthdragons.co.uk