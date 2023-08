Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Senior-Unsecured-Segment ist die Primärmarktaktivität vorerst relativ verhalten, was wir u.a. auf die teils noch bestehenden Blackout-Perioden aufgrund der abgeschlossener Quartalsberichtssaison zurückführen, so die Analysten der Helaba.Im Fokus stünden längere Laufzeiten. Der italienische Branchenprimus Intesa habe eine Dual Tranche im Preferred-Rang mit 4- und 8-jähriger Laufzeit gebracht, und bei einem Platzierungsvolumen von insgesamt 2,25 Mrd. EUR ein Orderbuchvolumen von beachtlichen 4,5 Mrd. EUR generieren können. Die japanische Mizuho Financial Group habe eine Non-preferred Anleihe mit sieben Jahren Laufzeit emittiert und das Platzierungsvolumen von 0,75 Mrd. EUR 2,3-fach überzeichnen können. ...

