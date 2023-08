Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Berlin Hyp refinanziert sich über eine neue Anleihe (ISIN DE000BHY0SC8/ WKN BHY0SC) mit 500 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Während der Laufzeit werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,375% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 23.08.2024, das Fälligkeitsdatum sei der 23.08.2028. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit würden 1.000 Nominale betragen. Die Berlin Hyp erhalte von Fitch ein A- Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 24.08.2023) (25.08.2023/alc/n/a) ...

