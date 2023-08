Die Anzahl der von Transport für London (TfL) in der britischen Hauptstadt eingesetzten Elektrobusse ist auf über 1.100 angewachsen. Neu hinzugekommen sind in diesem Sommer über 80 E-Busse im Stadtbezirk Sutton im Süden Londons, die dort pro Jahr mehr als eine Million Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen sollen. In dem südlichen Stadtbezirk werden die Elektrobusse auf den Linien 80, 93, 154, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...