Unverändert steht bei der Nel ASA-Aktie die 1-Euro-Marke klar im Fokus, die zuletzt noch einigermaßen eindrucksvoll verteidigt werden konnte. Zeitweise ging es wieder bis auf 1,04 Euro in die Höhe. Die Bullen trauten sich aber nicht daran, irgendwelche Widerstände zu erobern. Das könnte sich nun rächen.Anzeige:In einem schwachen späten Handel am Donnerstag musste Nel ASA (NO0010081235) wieder deutliche Abschläge hinnehmen und fiel dadurch bis auf die magische 1-Euro-Linie zurück. Eben jene wird am Freitag nun einmal ...

