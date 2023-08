Gestern gab About You (AY) bekannt, dass es seine Geschäftseinheit SCAYLE in eine neue Tochtergesellschaft ausgliedert. Die neu gegründete Einheit mit ca. 300 Mitarbeitern und Sitz in Hamburg wird weiterhin vom bestehenden Management-Team geführt. SCAYLE ist Teil des TME-Segments (Tech, Media, Enabling), das B2B-Dienstleistungen unabhängig vom AY-Commerce-Ökosystem anbietet und Marken und Einzelhändlern eine modulare Software-as-a-Service (Commerce Engine) zum Betreiben ihres Direct-to-Consumer-Geschäfts anbietet. AY hat bereits seit längerem eine Abspaltung von SCAYLE erwogen. SCAYLE verfügt über ein leistungsfähiges Produkt und hat noch enormes Wachstumspotenzial im E-Commerce-Geschäft. Darüber hinaus ist das Geschäft hochprofitabel. Potenziell könnte hier ein Börsengang folgen. Die Analysten von AlsterResearch lassen ihre Schätzungen unverändert und bekräftigen ihr Kursziel und ihr Rating (EUR 7,30, BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





