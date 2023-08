Founders Metals Inc. gestern die Ergebnisse der Kernbohrungen seines ersten Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Antino im Südosten von Suriname bekannt. Das Projekt liefere weiterhin hochgradige Goldabschnitte, während die Goldmineralisierung im Gebiet Upper Antino erweitert und ausbaut würde. Das Unternehmen habe nun ~3500 m des geplanten 10.000-Meter-Bohrprogramms gebohrt; die verbleibenden Meter konzentrieren sich den Angaben zufolge auf weitere Infill- und Erweiterungsarbeiten entlang des fast zwei Kilometer langen Abschnitts des größeren, über 8 Kilometer langen Goldtrends Antino.



Highlights des Programms sind laut dem Unternehmen:



? Bohrloch 23FR014 durchteufte 15,50 m mit 30,72 g/t Gold, einschließlich 5,80 m mit 54,61 g/t Au. ? Bohrloch 23FR004 lieferte 7,00 m mit 8,74 g/t Au, einschließlich 2,00 m mit 22,81 g/t Au. ? Bohrloch 23FR015 erbrachte 8,50 m mit 6,17 g/t Au, einschließlich 5,00 m mit 10,08 g/t Au. ? Bohrloch 23FR005 lieferte 13,60 m mit 3,41 g/t Au, einschließlich 7,00 m mit 7,54 g/t Au. ? Neue Goldabschnitte belegen die Kontinuität in der Tiefe und entlang des Streichens der hochgradigen Goldmineralisierung. ? Die sehr hohe Bohrkernausbeute in den mineralisierten Zonen beginnt, breitere Gesamtbreiten mit hochgradigem Gold zu zeigen, als von früheren Explorateuren erkannt.



