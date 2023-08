Der norwegische Wallbox-Hersteller Easee will mit frischen Produkten neu durchstarten. Die "Charge Lite" ist ab sofort in mehreren europäischen Ländern bestellbar. Dabei handelt es sich um eine 11-kW-Wallbox mit einigen Änderungen zu den bekannten Easee-Produkten - etwa den Verzicht auf die umstrittene FI-Lösung. Nach einem Verkaufsverbot in Schweden für die bisherigen Wallbox-Modelle "Home" und "Charge", ...

