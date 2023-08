Neckarsulm (ots) -In der neuesten Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test konnte Kaufland erneut mit zwei Eigenmarkenprodukten glänzen. Das bevola feste Shampoo Bio-Sheabutter & Bio-Olivenöl erhielt die Note "sehr gut" und zählt damit zu den Testsiegern. Die bevola Baby Windeln Größe 4 konnten sich ebenfalls hervortun und bekamen die Note "gut".Plastikfrei und nachhaltig: Festes Shampoo hat mittlerweile in vielen Badezimmern Einzug gehalten. Die Tester des Verbrauchermagazins nahmen daher 36 verschiedene festes Shampoos unter die Lupe. Das Ergebnis: Das feste Shampoo Bio-Sheabutter & Bio-Olivenöl der Kaufland-Eigenmarke bevola konnte bei den Inhaltsstoffen überzeugen und erhielt dafür das Gesamturteil "sehr gut". Das feste Shampoo von bevola mit Bio-Sheabutter und Bio-Olivenöl reinigt und pflegt das Haar schonend. Die Hautverträglichkeit wurde in dermatologischen Tests geprüft und bestätigt.Im Fokus des Öko-Tests standen auch Windeln. Hierfür nahmen die Tester 15 verschiedene Windeln der Größe 4 unter die Lupe. In die Gesamtbeurteilung flossen neben Kriterien wie Inhaltsstoffe, Aufsauggeschwindigkeit oder Rücknässung, auch ein Praxistest durch die Eltern, die Handhabung und die Hautfreundlichkeit mit ein. Das Ergebnis: Die bevola Baby Windeln Größe 4 von Kaufland konnten die Jury überzeugen und erhielten hierfür die Note "gut".Das Innen- und Außenvlies der bevola Windeln ist besonders sanft zur zarten Babyhaut und sorgt für eine optimale Hautverträglichkeit. Die Absorptionskanäle sorgen für eine gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung, der Saugkern schließt die Flüssigkeit sicher im Inneren der Windel ein. Die Windeln sind atmungsaktiv und frei von Naturlatex.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5588303