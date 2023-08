Die Heizölpreise ziehen am Freitag aufgrund von Ölpreissteigerungen an der Börse stark an und verzeichnen ein Tagesplus von rund zwei Cent bzw. Rappen je Liter. Die Volatilität bleibt besonders in Deutschland und der Schweiz hoch, wo heute erneut die Halbjahres-Hochs bei 1,07 Euro bzw. 1,20 Franken je Liter Heizöl ins Visier genommen werden. In Österreich zeigen sich auf dem Niveau von 1,24 Euro je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...