NEW YORK (IT-Times) - DigitalOcean Holdings kündigt einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens an. Yancey Spruill tritt nach Ernennung eines Nachfolgers als CEO zurück. DigitalOcean Holdings Inc. (NYSE:DOCN, ISIN: US25402D1028), eine Cloud-Plattform für Startups und KMUs, gab am 24. August 2023 die...

Den vollständigen Artikel lesen ...