Wien (www.fondscheck.de) - Der offene Infrastrukturfonds DWS Infrastruktur Europa (ISIN DE000DWSE015/ WKN DWSE01) hat seit der Auflage Ende April dieses Jahres bereits 190 Millionen Euro eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".In der Tranche für institutionelle Investoren in Verbindung mit einem weiteren Ankerinvestor habe es darüber hinaus Zusagen in Höhe von 80 Millionen Euro gegeben, wie die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank auf Nachfrage von FONDS professionell ONLINE mitgeteilt habe. Der Vertrieb sei bislang allein über Filialen und Berater der Deutschen Bank gelaufen. Die DWS sei aber für die Anbindung freier Vertriebspartner offen, sage ein Sprecher der Fondsgesellschaft. ...

