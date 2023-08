© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Morningstar hat sein Rating für Plug Power angehoben. Die Aktie wird jetzt als "Kauf" eingestuft. Wieviel Kurspotenzial steckt in dem Wasserstofftitel?

Der August war nicht einfach für das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power. Seit Vorlage des Quartalsberichts befindet sich die Aktie im Abwärtsmodus. Das Minus summiert sich seit Monatsanfang auf 37 Prozent.

Allerdings scheint der gesamte Wasserstoffsektor unter Druck zu stehen. Auch Titel wie Nel Asa und Ballard Power haben schon mal besser performt. Die Nel Asa-Aktie hat im August rund 18 Prozent an Wert verloren, bei Ballard Power sieht das Chartbild etwas volatiler aus. Unterm Strich schlägt für August ein Minus von knapp elf Prozent zu Buche.

Nun hat das Analyseunternehmen Morningstar nach der Besichtigung einer Anlage für flüssigen, grünen Wasserstoff von Plug Power die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft: "Wir behalten unsere Schätzung des fairen Wertes von Plug Power von 11,50 US-Dollar bei, nachdem wir das grüne Wasserstoffwerk in Georgia besichtigt haben. Wir halten die Aktien für unterbewertet und sehen das Unternehmen als eine risikoreiche und lohnende Investition in die grüne Wasserstoffwirtschaft."

Und weiter: "Die erfolgreiche Umsetzung des Ausbaus seiner grünen Wasserstoffanlagen in den nächsten 18 Monaten ist entscheidend dafür, dass das Unternehmen von erheblichen Betriebsverlusten in die Gewinnzone kommt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in den kommenden Wochen mit der Produktion von Flüssigwasserstoff (einem wichtigen Meilenstein) in der Anlage beginnen kann."

Der Analystenkonsens für Plug Power-Titel lautet "Kaufen" und impliziert ein Kurspotenzial von über 130 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Seit Jahresbeginn hat die Aktie einen Wertverlust von über 35 Prozent zu verzeichnen.

[ignoreKi]Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]