Dass About You die Scayle-Sparte abspalten könnte, hat die Börse schon länger auf der Rechnung. Nun hat das Hamburger Unternehmen den Schritt konkret angekündigt. In der Sparte hat About You 2022/2023 knapp 88 Millionen Euro umgesetzt und ein bereinigtes EBITDA von knapp 28 Millionen Euro erzielt. Ein Börsengang scheint möglich. Die Analysten von AlsterResearch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...