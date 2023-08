Berlin (www.anleihencheck.de) - An den Märkten bleibt es weiterhin bewegt, so Jens Herdack, CEFA, CIIA bei der Weberbank.Der Markt schaue weiterhin mit Argusaugen auf frische Konjunkturdaten und reagiere dementsprechend heftig auf unerwartete Neuigkeiten. In dieser Woche habe dies die Stimmungsindikatoren aus der Wirtschaft betroffen. Die monatlichen Umfragen unter den Einkaufsmanagern würden zu den wichtigsten Frühindikatoren zur wirtschaftlichen Lage gehören. Die jüngste Veröffentlichung der Juli-Daten Anfang dieser Woche habe ein noch schlechteres als ohnehin schon erwartetes Bild der globalen Wirtschaft gezeichnet. Insbesondere in der Eurozone scheinen wir das Tal noch nicht durchritten zu haben, und vor allem der Ausblick der Unternehmen bleibt weiter düster, so die Analysten der Weberbank. Dies zeige sowohl der für die Eurozone gemeldete Einkaufsmanagerindex (PMI), als auch der deutsche ifo Geschäftsklimaindex. ...

