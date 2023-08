Die börsenotierte SW Umwelttechnik erwirtschaftete im 1. Halbjahr einen Umstz in Höhe von 53,8 Mio.. Euro, dies ist etwas weniger als im Vergleichshalbjahr 2022 (58,6 Mio. Euro), "aber weiterhin ein Umsatz auf sehr hohem Niveau", wie das Unternehmen betont. Das EBIT liegt bei 5,0 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 6,2 Mio. Euro), das Ergebnis vor Steuern bei 4,2 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 4,4 Mio. Euro), das Ergebnis nach Steuern bei 3,6 Mio. Euro (vs. 3,8 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2023 wird ein ähnliches Umsatzniveau wie im Vorjahr (2022: 122 Mio. Euro) erwartet. Gewinne erhöht: Die BKS Bank kann für das erste Halbjahr 2023 einen Periodenüberschuss nach Steuern in der Höhe von 82,1 Mio. EUR vorweisen. Dies entspricht einem Zuwachs von 50,8 Mio. Euro im ...

