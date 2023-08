Im börsenradio-Interview meint Uniqa-CEO Andreas Brandstetter zur Gesundheitsversicherung und zu schnellen Arzt-Terminen: "Wir gehen Vertragspartnerschaften mit Ärzten ein, um unseren 1,5 Mio. privat Gesundheitsversicherten einen schnelleren und besseren Service zu bieten. Wir denken, dass Gesundheit das große Thema Europas im Laufe der nächsten Jahrzehnte sein wird. Weil die Staaten nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse ihrer BürgerInnen erstklassig zu befriedigen. Wir bieten zum Beispiel einen Service von Freitag 18:00 Uhr bis Montag 6:00 an, bei dem unsere Kunden und ihre Angehörigen jederzeit in eines unserer 5 Privatspitäler gehen können, wenn sie medizinische Probleme haben. Das erspart Komplexität und lange Wartezeiten in den ...

