Nach einem vorsichtigen Handelsstart hat der DAX am Freitag im Tagesverlauf ins Plus gedreht. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole klettert der Leitindex wieder über 15.700 Zähler. Zinssensible Werte wie Vonovia oder E.on zählen dabei zu den Top-Gewinnern.Ab 16 Uhr wird Powell in Jackson Hole zur weiteren Geldpolitik der Fed Stellung nehmen. Die Kursentwicklung im Vorfeld zeigt, dass sich doch einige Anleger eine Bestätigung ...

