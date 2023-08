Das Börsenjahr 2023 wurde bisher vom Thema Künstliche Intelligenz beherrscht. Aber auch abseits der Hightech-Szene ergaben sich sehr ordentliche Chancen. Hier ein Beispiel aus dem Kosmetiksektor.Die Aktie von ELF BEAUTY aus Oakland, Kalifornien, hat sich seit Jahresbeginn um 116 % verteuert. Der Kurs wurde zuletzt am 1. August befeuert: Das 2016 an die Börse gebrachte Unternehmen (Emission zu 17 $) lieferte gute Quartalszahlen ab und erhöhte den Ausblick.Der Umsatz im 1. Fiskalquartal wuchs um 76 % auf 216,3 Mio. $. Die Bruttomarge wurde von 67,7 auf 70,5 % gesteigert. Dazu trugen auch die wieder gesunkenen Transportkosten bei. Im Sortiment war z. B. die Sonnenschutzcreme Suntouchable Whoa Glow ein Verkaufsschlager. Der gesamte Bereich Hautpflege (Skincare) legte überdurchschnittlich zu. Wichtig:ELF BEAUTY ist überzeugend profitabel. Die Nettomarge lag vor einem Jahr bei 11,8 %. Für das neue Q1 ermitteln wir 24,4 %. Den gesunkenen operativen Cashflow (von 30,5 auf 23,3 Mio. $) gilt es im Auge zu behalten, das gilt auch für den höheren Lagerbestand.Für das gesamte Fiskaljahr 2024 zielt ELF BEAUTY jetzt auf 37 bis 39 % Umsatzplus. Das Zielband liegt nun höher, es reicht bis 802 Mio. $ (zuvor 720 Mio. $). Eine vor 18 Quartalen begonnene Strecke kontinuierlichen Wachstums wird demnach fortgesetzt. Auch den Gewinnausblick hat man nach oben revidiert, statt 1,73 bis 1,76 $ lautet das Gewinnziel nun 2,19 bis 2,22 $ je Aktie.Auch in Europa sind Produkte von ELF erhältlich. Zur erfolgreichen Expansion trägt bei, dass die Kalifornier in Sachen Nachhaltigkeit und Ethik glaubwürdig zur Spitze ihrer Branche zählen. Verschiedene ethische Grundsätze, etwa der Verzicht auf Tierversuche, sind inzwischen aber fast schon Allgemeingut, so dass kaum noch echte Alleinstellungsmerkmale durchschlagen.Zum Schluss des nachbörslichen Handels ergab sich gestern 119,91 $ (+ 0,2 %). Die Aktie mit NYSE-Kürzel "ELF" gab zuvor im offiziellen Handel 4,1 % nach.Als Langfristperformance seit IPO wird aktuell + 399 % angezeigt. Ein weiterer Erfolg ist die Performance relativ zur aktuelle Mega-Aktie Nvidia. Auf Sicht von einem, drei und fünf Jahren liegt der Kosmetiktitel, so zeigt Onvista es an, jeweils deutlich vorne.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.