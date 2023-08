Die Applied Digital-Aktie (WKN: A3DHHB) sackte im US-Handel am Donnerstag um fast -12% ab. Seit Anfang August befindet sich das Papier des Datenzentren-Dienstleisters auf Talfahrt und hat über -35% an Wert verloren. Sind Anleger plötzlich nicht mehr bullish in Bezug auf die Tech-Aktie? Applied Digital vorgestellt Applied Digital betreibt Rechenzentren, die digitale Infrastrukturlösungen für die High-Performance-Computing-Branche (HPC) bieten. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...