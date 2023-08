Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US45166V1061 Ideanomics Inc. 25.08.2023 US45166V2051 Ideanomics Inc. 28.08.2023 Tausch 125:1

US75630B3033 Recruiter.com Group Inc. 25.08.2023 US75630B4023 Recruiter.com Group Inc. 28.08.2023 Tausch 15:1

DE0005032007 Alexanderwerk AG 25.08.2023 DE000A37FTW0 Alexanderwerk AG 28.08.2023 Tausch 1:2

