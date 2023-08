Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Rize ETF auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF biete Anleger*innen Zugang zu globalen Unternehmen, die die Entwicklung der weltweiten Infrastruktur in einer Weise unterstützen würden, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele miteinander in Einklang bringe. Die ausgewählten Unternehmen würden aus den Kategorien Umwelt, Verkehrs-, Daten- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie soziale Infrastruktur stammen und zur Erhaltung und Modernisierung der bestehenden Infrastruktur beitragen. ...

