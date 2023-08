Die Ermittlungen gegen Najib Mikati und seine Familie wurden abgeschlossen, alle Anschuldigungen wurden fallen gelassen und der Fall wurde eingestellt.

Nach einer umfangreichen Ermittlung bestätigte die Kriminalpolizei von Monaco am 23. August, dass keine Beweise für ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit den vor mehr als drei Jahren erhobenen Geldwäschevorwürfen vorliegen.

In einem Schreiben erklärte der stellvertretende Generalstaatsanwalt von Monaco, dass der am 15. Juli 2020 an die monegassische Kriminalpolizei übergebene Fall abgeschlossen wurde. Diese Entwicklung bestätigt, dass die haltlosen Anschuldigungen und die damit verbundenen Spekulationen gegenstandslos waren.

Die Familie Mikati war sich immer sicher, dass dies der Fall sein würde, da sie genau wusste, dass diese Behauptungen jeglicher Grundlage entbehrten. Die Entscheidung der monegassischen Justiz folgt auf die Bestätigung des fürstlichen Landgerichts von Liechtenstein, dass es keine laufenden Ermittlungen gegen die Familie Mikati in Liechtenstein gibt und auch in der Vergangenheit nicht gegeben hat, wie in früheren Medienberichten behauptet wurde. Nachdem auch ein libanesisches Verfahren kürzlich eingestellt wurde, gibt es keine laufenden Ermittlungen, Anfragen oder Anklagen gegen Mitglieder der Familie Mikati in irgendeiner Gerichtsbarkeit.

In Bezug auf die Ankündigung erklärte der libanesische geschäftsführende Ministerpräsident Najib Mikati: "Ich freue mich, dass dieser Fall nun abgeschlossen wurde, nachdem die europäischen und libanesischen Behörden keinerlei Beweise für die Anschuldigungen gefunden haben. Ich denke, dass diese Ermittlungen durch falsche und politisch motivierte Verleumdungen angestoßen wurden. Ich freue mich darauf, meine Arbeit im Namen des libanesischen Volkes fortzusetzen."

Die Familie Mikati hat unmissverständlich erklärt, dass ihr kein Fehlverhalten vorzuwerfen ist und dass sie eine klare Trennung zwischen öffentlichem und privatem Leben aufrechterhält. Die Familie handelt stets gesetzestreu und in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und ethischen Standards weltweit. Alle Vermögenswerte und Besitztümer des libanesischen geschäftsführenden Premierministers Najib Mikati wurden dem Verfassungsrat im Libanon seit seinem Eintritt in die Politik ordnungsgemäß und regelmäßig gemäß den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften offengelegt.

-Ende-

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230825980010/de/

Contacts:

Pressekontakt für weitere Informationen:

Ziad S. Mikati

M: +961 3 380 333

E: ziadsmikati@gmail.com