Die Fed wird nicht nachlassen bei der Bekämfung der Inflation und daher die Zinsen weiter anheben wenn nötig, aber so oder so lange auf hohem Niveau belassen, wie heute Jerome Powell bei seiner Rede in Jackson Hole klar stellte. Darüber berichtet Bloomberg. Fed-Chef Powell: Zinsen steigen wenn nötig weiter und bleiben absehbar hoch Der Vorsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...