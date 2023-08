Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In diesen Tagen blickt alles gen Jackson Hole, Wyoming, dem "Epizentrum der Finanzbranche", wie es Anleihehändler Tim Oechsner von der Steubing AG formuliert, so die Deutsche Börse AG.Dort habe am gestrigen Donnerstag das jährliche Treffen der internationalen Notenbanker begonnen. Heute um 16 Uhr unserer Zeit spricht US-Notenbankchef Jerome Powell, um 21 Uhr EZB-Chefin Christine Lagarde, so die Deutsche Börse AG. Beide Reden würden mit Spannung erwartet. "Marktteilnehmer erhoffen sich Signale darüber, ob die Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten bereits als ausreichend bewertet wird und die Zinszyklen beendet sind", stelle Ralf Umlauf von der Helaba fest. ...

