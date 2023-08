DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach Powell-Rede wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag wenig verändert geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 15.632 Punkte. Die mit großer Spannung erwartete Rede von Fed-Präsident Jerome Powell wurde leicht falkenhaft am Markt aufgenommen.

Die US-Notenbank werde bezüglich weiterer Zinsanhebungen vorsichtig vorgehen, sagte Powell. Die Wirkung der bisherigen Zinsschritte sei zwar noch nicht voll in der Wirtschaft angekommen. Der Fed-Chairman verwies aber zugleich darauf, dass zwei Monate mit guten Inflationsdaten nicht genug seien, um sicher zu sein, dass sich die Inflation dauerhaft in Richtung des Fed-Ziels bewege.

Erst um 21.00 Uhr wird sich EZB-Chefin Christine Lagarde äußern. Nach den schwachen Einkaufsmanagerindizes sind die Zinserhöhungserwartungen im Euroraum gefallen - die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung im September ist laut der Deutschen Bank auf 32,5 Prozent gesunken.

Schwacher Ifo-Index verpufft

Der enttäuschend ausgefallene deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex verpuffte derweil am Markt. Sowohl die Lagebeurteilung wie auch die Geschäftserwartungen hatten die Prognosen verfehlt. Allerdings dürfte dies nach den zuletzt teils sehr schwachen europäischen Einkaufsmanagerindizes für die meisten Akteure auch keine wirkliche Überraschung mehr gewesen sein.

Mit einem Minus von 2,9 Prozent auf 5,48 Euro schlossen Tui knapp über dem am Vormittag aufgestellten Allzeittief bei 5,42 Euro. Die Aussichten des Tourismuskonzerns wurden trübe gesehen. Weil Europa wohl auf eine Rezession zusteuert, dürfte in den kommenden Quartalen beim Urlaub gespart werden. Allein in den vergangenen zwei Wochen ist der Kurs um 17 Prozent gesunken.

Covestro verloren 2,2 Prozent, nachdem sie am Vortag 3,5 Prozent zugelegt hatten. Am Donnerstag stützte ein Bericht, demzufolge zwei der 15 größten Investoren das Unternehmen aufgefordert haben sollen, Übernahmegespräche mit Adnoc aufzunehmen. Zuletzt gab es immer wieder Berichte über das angebliche Interesse von Adnoc an dem Chemiekonzern.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.631,82 +0,1% +12,27% DAX-Future 15.677,00 +0,0% +10,45% XDAX 15.645,78 +0,6% +12,81% MDAX 26.999,47 -0,4% +7,49% TecDAX 3.082,55 -0,2% +5,53% SDAX 12.999,78 -0,0% +9,01% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,19% -25 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 18 22 0 2.097,0 44,8 48,4 MDAX 15 33 2 280,9 16,1 16,9 TecDAX 17 12 1 558,2 16,7 17,7 SDAX 31 33 6 70,6 9,2 9,6 ===

