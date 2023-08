Fed-Chef Jerome Powell bleibt bei seiner Rede in Jackson Hole hart: die US-Notenbank werde wenn nötig die Zinsen weiter anheben - aber so oder so die Zinsen lange auf hohem Niveau halten. Bemerkenswert war dabei seine klare Absage an die Erhöhung des Inflations-Ziels auf 3% - was die Bekämpfung der Inflation auf den gegenwärtigen Niveaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...