Der American Eagle Silber gehört zweifelsohne zu den bekanntesten Anlagemünzen, die es heute auf dem Markt gibt. Im Jahr 1986 erstmals geprägt, war sie die einzige silberne Bullionmünze der USA zu dieser Zeit. Mit einer Feinheit von 999,0/1000 und einem Gewicht von 1 Feinunze steht diese Münze für Exzellenz in der Welt der Edelmetalle.Die U.S. Mint ist für die Herstellung verantwortlich und prägt die American Eagle Silbermünze in der Einheit von einer Unze. Der Durchmesser beträgt 40,6 mm und der Nennwert liegt bei 1 USD, ein klares ...

Den vollständigen Artikel lesen ...