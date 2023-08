Die Aktie der US-Apotheken-Kette Rite Aid stürzt am Freitagabend ins Bodenlose, nachdem das Wall Street Journal (WSJ) über eine drohende Pleite des Unternehmens berichtet hatte. Grund dafür seien insbesondere massenhafte Klagen gegen Rite Aid im Zusammenhang mit der Opioid-Krise in den USA.Wie das WSJ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, plant Rite Aid in den kommenden Wochen Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-amerikanischen Insolvenzrechts zu stellen. Hintergrund ...

