Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole hat die US-Börsen am Freitag zeitweise unter Druck gebracht. Letztlich enthielt sie allerdings nichts wirklich Neues, weshalb sich die Kurse im weiteren Tagesverlauf wieder deutlich erholen konnten.Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,73 Prozent auf 34.346,90 Punkte, was auf Wochensicht einen Verlust von einem halben Prozent bedeutet. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag ...

