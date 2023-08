Weltweit kaufen Notenbanken Gold. Im letzten Jahr sogar mehr als je zuvor. Die chinesische Notenbank will sich damit beispielsweise unabhängiger vom US-Dollar machen. Für Privatanleger kann Gold ein Inflations- und Rezessionsschutz sein und damit eine optimale Depotergänzung.Experten raten zu einem etwa 10-prozentigen Goldanteil im Depot. Wie Sie Ihr Geld clever in Gold, Edelmetalle und 6 weitere wichtige Anlageklassen anlegen können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von einfach börse.Zum größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...