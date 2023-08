Aktien Wochenrückblick - Aktien unter dem Strich weiter klar unter der 16.000er Marke. Erholungsversuche verhungerten auf dem Weg Richtung 16.000. Es fehlten klare Impulse. Und da von der FED auch keine deutlichen Worte kamen, blieben die Aktien in einer engen Range.Ob es nächste Woche wieder mal einen klaren Trend gibt, wird wohl im Wesentlichen von den Erwartungen an die zukünftige Zinspolitik der FED bestimmt werden. Oder falls es in China neue Meldungen zur wieder aufgeflammten Immobilienkrise gibt. Andere Konjunkturnachrichten sollten nächste Woche eher eine geringe Rolle spielen - wird nichts ...

