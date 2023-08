Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren! https://tinyurl.com/mryf5r8s Die Immobilienkrise in China zieht weiter Kreise. Immobilienentwickler Evergrande muss Gläubigerschutz in den USA beantragen, und Konkurrent Country Garden gerät ins Wanken. Greift die Krise jetzt auch auf die Weltwirtschaft über - Fragen an Carsten Klude, Chefvolkswirt von M.M. Warburg. Klude sieht die Krise als Spiegelbild der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Chinas, insbesondere im Immobiliensektor. Stellen die Probleme das chinesische Geschäftsmodell in Frage - Könnte die Krise sogar den Rest der Weltwirtschaft anstecken - Klude betont, dass die chinesische Notenbank und Regierung Instrumente besitzen, um Unternehmen zu retten und die Wirtschaft zu stabilisieren. Dennoch müsse die Politik auch die strukturellen Herausforderungen dringend adressieren.