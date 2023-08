Regelrechte Kurssprünge durchlebten zuletzt Alibaba-Anleger. Immerhin kletterten die Notierungen im Vorwochenvergleich rund 2,03 Prozent. An drei der fünf Sitzungen ging der Titel mit Aufschlägen aus dem Handel. Den höchsten Tagesgewinn verzeichnete Alibaba dabei am Mittwoch mit einem Plus von 2,00 Prozent. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien? Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. ...

