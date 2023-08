Eine echte Geduldsprobe erleben derzeit die Plug Power-Aktionäre. Immerhin beträgt das Minus im Vergleich zur Vorwoche 5,26 Prozent. An drei der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach unten. Dabei tat besonders das Minus vom Mittwoch in Höhe von 3,99 Prozent weh. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Bei Plug Power steht nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...