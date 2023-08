Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S5/25: Waterdrop und erste Schritte an der Börse, in 1 Tag sag ich was zu einem Boschan-SagerDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/25 geht es um einen ATX weiter unter Jahresstartwert, um Martin Murray von Waterdrop mit Nasdaq-Setup, um einen Rekord durch Gregor Rosinger, News zu UBM, Polytec, , SW, BKS, BTV. Research habe ich zu FACC, AT&S, Frequentis, Erste Group, CA Immo . Und in einem Tag sag ich was zu einem Boschan-Sager. Bereits heute startet die ATXFive-Quali ...

Den vollständigen Artikel lesen ...