Nach der Korrektur sind die Tech-Werte in dieser Woche wieder gefragt. Mit einem Investment in den GAFAM Index setzen Anleger auf eine gleich fünffache US-Tech-Power.Tech-Aktien litten zuletzt unter Kursverlusten, da sich die Befürchtungen über weitere US-Leitzinsanhebungen verstärkten. Das forderte auch im GAFAM Index seine Opfer, so mussten zum Beispiel Apple und Meta ihren starken Aufwärtstrend unterbrechen. Die Sorgen sind nun etwas verflogen und Anleger greifen bei den Papieren wieder zu. Das ...

