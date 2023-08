Baierbrunn (ots) -Grillen und Sommer - das gehört zusammen wie Bratwurst und Senf. Es geht aber auch anders, zeigt die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau". Denn auch Gemüse und Früchte lassen sich hervorragend grillen; und sind eine gesunde Alternative zu Fleisch & Co.Das Magazin bringt nicht nur Rezepte, mit denen der BBQ-Abend zum gesünderen Vergnügen wird: Spitzpaprika gefüllt mit Kräuterfeta und Minze, Auberginenröllchen mit Käse oder Kartoffeln, Hähnchenspieße mit Ananas und Ingwer-Kokos-Soße, Veggie-Grilltaler mit Radieschenpesto und einen leckeren BBQ-Romanasalat gefüllt mit Walnuss-Käsecreme.Sondern gibt auch wichtige Tipps zum gesünderen Grillen:- Gemüse grillen: Um leichter auf die empfohlenen drei Gemüseportionen am Tag zu kommen, lohnt es sich, neben Würstchen und Steaks auch gefüllte Paprika, marinierte Auberginen oder Zucchini auf den Grill zu legen.- Indirekt grillen: Neben und nicht über den Holzkohlen grillen, damit kein Fett in die heiße Glut tropfen und dabei riskante Substanzen bilden kann, die sich mit den aufsteigenden Dämpfen am Grillgut absetzen.- Schutz-Marinade: Eine selbstgemachte Marinade mit Knoblauch, Zitrone und Pfeffer oder Rosmarin, Thymian, Oregano und Salbei verhindert, dass sich während des Grillens gesundheitsschädliche Stoffe bilden.- Grillschalen: Fleisch oder Fisch auf Grillschalen oder mit Gemüse umwickelte bzw. in Gemüse gefüllte Stücke sorgen dafür, dass kein Fett nach außen gelangt und sich keine gefährlichen Benzpyrene bilden.- Achtung, Alufolie! Durch Salz und Säure kann Aluminium aus Grillschalen oder Folie in das Essen übergehen. Ideal sind wiederverwendbare Grillkörbe oder Schalen aus Edelstahl.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8B/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/), Twitter (https://twitter.com/AU_de) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5588923