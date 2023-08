Auch in der neuen Börsenwoche richten die Anleger ihren Blick auf neue Konjunkturdaten. Daraus erhoffen sie sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) In der alten Woche sorgten Kursgewinne vor und kurz nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen der US-Chipfirma Nvidia für einen leichten Anstieg der wichtigsten Börsenindizes. So notierte der Dax am Freitag mit 15.731 Punkten ein ...

