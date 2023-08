News von Trading-Treff.de Die Range im DAX zwischen 100er-Marken hat mein Trading in der Vorwoche mehrfach bestimmt. Welche Tradingideen stehen am Wochenende an? Positives DAX-Wochenfazit Das DAX-Wochenfazit war positiv. Der Index konnte zwar nicht mit dem Nasdaq mithalten, aber sich besser als der Dow Jones oder andere internationale Märkte entwickeln. Dies zeigt die Übersicht auf Wochenbasis: Damit schloss der Index aber dennoch weit unter den ...

