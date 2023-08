Jeder kennt Apple und Microsoft - die beiden größten Aktien im MSCI World Index. Doch was sind die kleinsten Werte im Index? BÖRSE ONLINE klärt dies anhand vom SPDR MSCI World ETF auf. Top Ten Fast jeder Anleger kennt die zehn größten Aktien im MSCI World Index, die im SPDR MSCI World ETF derzeit wie folgt aussehen: Aktie ETF-Anteil (in %) 1. APPLE 4,942. MICROSOFT4,013. AMAZON 2,244. NVIDIA 1,915. ALPHABET A 1,366. ALPHABET C 1,23 7. META 1,188. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...