Was war das denn?: Wochenrückblick KW 34-2023 - Viel Wind um nichts…?

Ausgerechnet die Woche, die mit viel Spannung erwartet wurde, verlief schlussendlich langweilig.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Finanzmärkte konnten zwar in der vergangenen Woche kleine Gewinne verzeichnen und die Anleihenrenditen sich beruhigen, während auf der anderen Seite schwache PMI-Indikatoren auf beiden Seiten des Atlantiks die Erwartungen verstärkten, dass es eine Pause im geldpolitischen Straffungszyklus gibt. Allerdings, so scheint es zumindest bis jetzt, war die mit Spannung erwartete Rede von Jerome Powell während des "Jackson Hole Symposium' eher ein "non-event'. Denn der Plan, der Fed, die restriktive Geldpolitik beizubehalten und die Zinssätze bei Bedarf weiter zu erhöhen, bis die Inflation nachhaltig auf das 2%-Ziel zusteuert, ist grundsätzlich nicht neu.

Quelle: https://www.wallstreet-online.de

Anzeichen einer Erholung lieferten hingegen die Metallmärkte. Im Bereich der Industrie- und Edelmetalle versuchen die Preise auf breiter Front wieder auf die Beine zu kommen, wobei insbesondere Kupfer im Fokus stand. Derzeit wird das Industriemetall Nummer eins an der rund 2 % höher gehandelt als in der Vorwoche. Noch besser lief es beim Zink, Nickel und Platin.

Quelle: Onvista.de

Die Edelmetallinvestoren haben die Fed sogar noch genauer im Blick. Trotz deren ungenauen Aussagen konnte der Goldpreis rund 1,3 % zulegen und notiert nun bei rund 1.916,- USD pro Unze. Silber, das Edel- und Industriemetall konnte mit mehr als 6 % noch viel deutlicher zulegen und mit dieser Power auch die 24,- US-Dollar-Marke spielend überspringen.

Quelle: Onvista.de

Fazit und Ausblick:

Die Erwartungen des Marktes lagen vergangene Woche hoch. Mit den Ergebnissen von Nvidia und dem Fed-Symposium, bei dem die MEGA-Überraschungen allerdings ausblieben, schienen die Märkte zunächst richtungslos. Auch in Bezug auf Wirtschaftsindikatoren verlief die Woche eher ruhig. Doch die makroökonomische Agenda tritt diese Woche wieder in Aktion.

So stehen in den USA der Home Price Index, der Verbrauchervertrauensindex des Conference Boards und die Joböffnungsumfrage am Dienstag an, gefolgt vom Beschäftigungsbericht und die neueste Schätzung des BIP für das zweite Quartal am Mittwoch. Donnerstag geht es direkt mit dem Core PCE Preisindex weiter, gefolgt von den Beschäftigungszahlen für August und der zweiten Lesung der "PMI'- und "ISM'-Indikatoren für die Fertigung am Freitag.

Auch außerhalb der USA stehen wichtige Ereignisse bevor. Am Mittwoch werden die ersten Schätzungen zur Inflation in Deutschland im August erwartet, gefolgt vom offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und der Inflation der Eurozone am Donnerstag. Schließlich werden die anderen PMI-Indikatoren am Freitag veröffentlicht.

Obwohl die Woche auf den ersten Blick weniger spektakulär erscheinen mag, bleibt der Markt gespannt auf mögliche zukünftige Entwicklungen und wird weiterhin von wirtschaftlichen Indikatoren und geldpolitischen Ankündigungen beeinflusst. Kaum minder spannend sieht es an den Rohstoffmärkten aus, die unserer Meinung nach ihre Tiefs schon erreicht haben könnten. In unserem folgenden Wochenrückblick können Sie nachlesen warum die Rohstoffe und Edelmetalle eigentlich eher steigen als fallen werden und wir diesen Sektor derzeit bevorzugen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: US9168961038,CA68827L1013,CA38149E1016,CA89131L1085,CA5651271077,KYG7315B1032,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA2546771072,CA8263XP1041,CA83056P7157,CA21024C1014,CA92859G2027,CA8875891092,GB00BNR45554,CA36459L1031,CA68828E8099,CA87612L1004,CA60041F1018,CA1566151066