Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren soll es in der Nähe unseres sich gerade bildenden Sonnensystems eine Supernova gegeben haben. Dafür dass das junge Sonnensystem und unsere Erde nicht zerstört wurden, gibt es jetzt eine Erklärung. Schon seit Jahren rätseln Forscher:innen, ob es während der Entstehung unseres Sonnensystem eine Supernova in der Nähe gegeben haben könnte. Anhaltspunkte dafür soll in Meteoriten gefundenes radioaktives Material liefern.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...