Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zürich, 28. August 2023 Gebhard Giselbrecht wird neuer CEO der Bellevue Group Der Verwaltungsrat der Bellevue Group hat Gebhard Giselbrecht zum neuen CEO per 1. Januar 2024 ernannt. Er tritt die Nachfolge von André Rüegg an, der die Gruppe nach 15 Jahren, davon acht als CEO, in gegenseitigem Einvernehmen verlassen wird. Der Verwaltungsrat und der CEO André Rüegg sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass neue Impulse und Ideen gewinnbringend für die nachhaltige Weiterentwicklung der Bellevue Group sein werden. André Rüegg wird eine professionelle Übergabe an Gebhard Giselbrecht sicherstellen. Gebhard Giselbrecht bringt umfangreiche Erfahrung im Schweizer und internationalen Asset Management in den Bereichen Strategie, Vertrieb, Geschäftsleitung/COO und beim Aufbau neuer Geschäftsfelder mit. Während seiner langjährigen Karriere im Asset Management der Credit Suisse war er erfolgreich in verschiedenen Schlüsselpositionen tätig, unter anderem als Head of Client Coverage Schweiz/EMEA, COO und Head Strategy Schweiz/EMEA, Head Asset Management in Singapur, COO Asset Management Asia Pacific sowie Business Development und M&A. Vor seiner Karriere bei der Credit Suisse war er bei McKinsey & Company in München und Zürich für den Finanzsektor tätig. Gebhard Giselbrecht verfügt über einen Hochschulabschluss der Universität St. Gallen sowie einen MBA/MBI der Rotterdam School of Management. André Rüegg, seit 2016 CEO der Bellevue Group, hat die Gruppe über viele Jahre erfolgreich geführt und deren Neuausrichtung massgeblich geprägt. So gelang ihm der sukzessive Ausbau der Asset Management Kompetenz und die unverkennbare Positionierung der Bellevue Group. Heute wird die Anlageexpertise der Bellevue Group insbesondere im Healthcare-Bereich international gesucht und geschätzt. Veit de Maddalena, Verwaltungsratspräsident der Bellevue Group, zur CEO-Nachfolge: «Es freut mich sehr, dass wir mit Gebhard Giselbrecht einen anerkannten Experten des nationalen und internationalen Asset Management für die Bellevue Group gewinnen konnten. Mit seiner umfassenden und langjährigen Erfahrung wird er neue Impulse einbringen und Akzente setzen, um die Bellevue Group auf ihren Wachstumspfad zurückzuführen. André Rüegg danke ich im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für sein grosses Engagement. Er hat die Transformation unserer Gruppe geprägt und Bellevue erfolgreich als reiner Asset Manager positioniert. Wir wünschen André alles Gute für die Zukunft.» Kontakt Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2023 verwaltet Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 8.1 Mrd.

