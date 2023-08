Der amerikanische Energiekonzern PPL Corporation (ISIN: US69351T1060, NYSE: PPL) wird am 2. Oktober 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,24 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 8. September 2023. Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Energiekonzern insgesamt 0,96 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs ...

