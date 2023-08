Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

ISIN: DE0001644565



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 28.08.2023

Kursziel: EUR 21,40 (bislang EUR 21,60)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Trotz neuer Bestwerte leicht unter den Erwartungen



Dass die Halbjahreszahlen 2023 trotz neuer Bestwerte bei den Besucherzahlen leicht unter unseren Erwartungen lagen, ist insbesondere auf klimatische Widrigkeiten an einigen kontinentaleuropäischen Standorten, aber auch auf die flächendeckenden Waldbrände in der kanadischen Provinz Quebec zurückzuführen. Von letzteren war eak mit seinem Standort bei Montreal durch die allgemein rückläufigen Tourismuszahlen in Nordamerika zumindest mittelbar betroffen. Unter dem Strich wurde die Erholung der Besucherzahlen nach dem Ende der behördlich verfügten, insbesondere den Nahtourismus belastenden Corona-Einschränkungen dadurch teilweise konterkariert. Die Guidance wurde zwar bestätigt, für den Umsatz wurde nun allerdings eher das untere Ende der Bandbreite avisiert, für das operative Ergebnis der mittlere bis untere Bereich. Wir passen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) ermitteltes Kursziel daher leicht auf EUR 21,40 von EUR 21,60 (Base Case-Szenario) an und bestätigen angesichts einer von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kursentwicklung von 195,2% unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27627.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

