Kommen wir zunächst zu den charttechnischen Aspekten.

Zu den wenigen Hoffnungsschimmern im Cannabis-Sektor zählt Curaleaf Holdings, obgleich die Kursentwicklung ebenfalls die zahlreichen Schwierigkeiten, mit denen der Sektor konfrontiert ist, widerspiegelt.

Die von Curaleaf Holdings am 09.08. vorgelegten Q2-Daten boten einmal mehr robustes Umsatzwachstum. Damit können nur wenige Cannabis-Unternehmen in diesen Zeiten punkten. Dennoch boten die Zahlen auch Schatten. Dazu später mehr. Kommen wir zunächst zu den charttechnischen Aspekten.

Charttechnik.

Bis in den Juli und mit Abstrichen auch noch bis in den August hinein "bastelte" Curaleaf Holdings an einem stabilen Aufwärtstrend. Die Erholung schien auf einem guten Weg zu sein, doch dann passierte das, was in diesen Situationen nicht passieren sollte. Die Aktie erreichte den markanten Widerstandsbereich 4,0 US-Dollar / 4,3 US-Dollar. Statt die Erholung mit einem Ausbruch weiter voranzubringen, drehten Stimmung und Kurs. Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie fand sich zügig unterhalb der wichtigen Unterstützung um 3 US-Dollar wieder. Damit drohen nun aus charttechnischer Sicht weitere Abgaben. Selbst ein Anlaufen des aktuellen 52-Wochen-Tiefs (2,2 US-Dollar) ist nicht auszuschließen.

Q2 / 2023 vs. Q2 / 2022

Kommen wir zu den aktuellen Quartalszahlen. Curaleaf Holdings gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 338,580 Mio. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahresquartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 326,978 7 Mio. US-Dollar. Und auch im Vergleich zum Vorquartal (Q1/20023 mit 336,496 Mio. US-Dollar) war ein Anstieg zu verzeichnen. Die Ergebnisseite fiel hingegen weniger überzeugend aus. Curaleaf Holdings gab für das 2. Quartal 2023 einen Nettoverlust in Höhe von -71,242 Mio. US-Dollar an; nach einem Nettoverlust in Höhe von -21,889 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) verringerte sich im Jahresvergleich auf 70,026 Mio. US-Dollar; nach 86,588 Mio. US-Dollar in Q2/2022.

Fazit

Die Erholung ist spätestens mit dem Unterschreiten der 3 US-Dollar aus charttechnischer Sicht beendet. Die Zahlen vermochten es nicht, der Aktie "neues Leben" einzuhauchen. Aktuell steht eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 52-Wochen-Tief zu befürchten.



Enthaltene Werte: CA23126M1023